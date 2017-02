0

0



Jogador aproveita apagão... para agredir adversário

No Brasil é época de estaduais e também é época de vídeos poucos comuns. O que mostramos acima chega-nos do estadual Piauiense, no encontro entre River-PI e Piauí. Durante a primeira metade, as torres de iluminação do Estádio Lindolfo Monteiro falharam, devido a um problema elétrico e, aproveitando-se desse facto, Wesley terá agredido Testinha, numa cena que obrigou mesmo o jogador do Piauí a ser alvo de uma demorada assistência médica.