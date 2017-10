95

Jogador bósnio perdeu testículo por causa desta entrada

O defesa Marin Galic, dos bósnios Zrinjski Mostar, ficou sem um dos testículos por causa desta entrada ocorrida no duelo com o Sloga, referente à Taça da Bósnia. O jogador, de 22 anos, foi de imediato transportado para o hospital, foi operado e, ainda que a sua condição seja estável, acabou mesmo por ter de retirar um dos testículos perante a violência do impacto.