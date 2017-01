518

Jogador da Lazio não foi de modas e enfrentou adepto

Os ânimos aqueceram em Roma no fim do encontro da Lazio frente ao Chievo. A equipa da capital italiana perdeu por 1-0 e os adeptos ficaram furiosos com esta derrota, tanto que foram pedir explicações aos jogadores. Lucas Biglia, capitão de equipa, foi um dos mais visados pelos insultos e Mamadou Tounkara, jogador da Lazio que estava na bancada, não gosto do que ouviu e enfrentou o adepto.