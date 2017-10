Jogador do Deportivo não aguenta a emoção nem os palavrões para se atirar ao árbitro

O Deportivo perdeu, quinta-feira, frente ao Las Palmas, por 4-1, na 1.ª mão dos 16 avos de final da Taça do Rei e no final do jogo Juanfran Moreno, que foi expulso aos 24 minutos, após duplo cartão amarelo, primeiro por falta sobre Jonathan Viera e o segundo por protestos, não poupou nas críticas (e palavrões) ao árbitro Mateu Lahoz.