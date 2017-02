1

Jogador do Marítimo irónico: «Jogo nada duro...»

Titular diante do Nacional, Xavier recorreu às redes sociais para se queixar da dureza excessiva evidenciada no dérbi da Madeira. "Jogo nada duro, com uma arbitragem de excelência", escreveu, em jeito irónico, no Twitter, anexando uma foto captada após o encontro.