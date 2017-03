0

Jogador do Osasuna sofreu traumatismo cranioencefálico mas queria continuar a jogar

Álex Berenguer, do Osasuna, sofreu um traumatismo cranioencefálico após um choque com um jogador do Las Palmas. Visivelmente afetado, o defesa insistiu em continuar em campo, mas acabou por sair devido à pressão da equipa médica e do próprio árbitro do encontro. Foi depois transportado para o hospital.