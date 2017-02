0

Jogador do Sp. Braga brilha pela seleção sul-africana

'Sozinho', Luther Singh deu esta segunda-feira a vitória à África do Sul no embate com os Camarões, em partida do torneio africano de Sub-20. O jogador sul-africano, de 19 anos, fez os três golos da sua equipa, sendo o terceiro (aquele que poderá ver em primeiro lugar neste vídeo) um tento de grande classe.