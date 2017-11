Jogador do Sporting B marca autogolo caricato

O defesa central Merih Demiral, que habitualmente representa a equipa B do Sporting, viu o azar bater-lhe à porta esta terça-feira, ao marcar um autogolo algo caricato no embate entre a seleção de Sub-21 da Turquia e a da Bélgica. No final, refira-se, o autogolo do leão acabou por ser decisivo, pois deu o mote para a reviravolta belga rumo a uma vitória por 2-1.