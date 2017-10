0

Jogadores da Argentina 'atacam' jornalistas na hora de celebrar

"Não me importa o que digam esses c... jornalistas da p... que os pariu". Foi com este cântico, em pleno balneário, que os jogadores da Argentina celebraram o apuramento para o Mundial'2018, depois da vitória por 3-1 sobre o Equador.