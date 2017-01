0

0



Jogadores do Belenenses ofereceram... uma roda a Quim Machado

De regresso à sua cidade natal (Santo Tirso) para gozar o dia de folga, Quim Machado deparou-se, pela manhã de segunda-feira, com o seu Mercedes sem as quatro rodas, aparentemente roubadas durante a noite. Ora, como forma de mostrarem a sua solidariedade para com o seu treinador, no treino desta terça-feira os jogadores do Belenenses ofereceram... uma roda a Quim Machado [Vídeo: Belenenses]