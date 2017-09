633

41



Jogadores do Benfica foram até bem junto dos adeptos no final

No final do encontro com o Basileia, que terminou numa goleada sofria (5-0), os jogadores do Benfica foram até um dos topos agradecer aos adeptos presentes no St. Jakob-Park, não só o apoio mas igualmente como que pedindo desculpa pelo sucedido em campo. [Frames e Fotos: Sport TV, Paulo Calado e Benfica Twitter]