Jogadores do Benfica nem queriam acreditar quando o árbitro não marcou penálti

Os jogadores do Benfica ficaram a pedir penálti na última jogada do encontro com o V. Setúbal. Carrillo caiu na área após duelo com um futebolista sadino mas o árbitro deixou seguir, apitando para o fim pouco depois. A decisão de João Pinheiro deixou irritadas as águias, com Luisão, Jonas, entre outros a pedirem explicações ao juiz. [Imagens: Paulo Calado, Vítor Chi e Sport TV]