Jogadores do Benfica reunidos ao jantar

Antes do regresso à competição, os jogadores do plantel juntaram-se no jantar do ‘Corporate Club’ e fizeram questão de partilhar o momento nas redes sociais. Krovinovic, Willock, Chrien, Kalaica, Seferovic, Svilar, Douglas e Fejsa não faltaram.