Jogadores do FC Porto afastaram Sérgio Conceição do árbitro

No final do Aves-FC Porto, Sérgio Conceição tentou ir junto do árbitro Rui Costa, possivelmente para falar sobre o lance em que Danilo Pereira cai na área avense nos descontos - os dragões pediram penálti. Os jogadores portistas, nomeadamente Aboubakar e Soares, deram conta do que se passava e afastaram o treinador da zona. [Frames: Sport TV1]