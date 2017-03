133

Jogadores do PSG até pensaram em perder por 5-1... e foi o que se viu

Draxler, Verratti, Matuidi e Meunier foram os protagonistas do primeiro episódio de "Supper Club" e certamente nunca mais irão esquecer. Neste programa de TV, que é gravado durante um jantar, os quatro jogadores do PSG colocam a hipótese de perder com o Barcelona por 5-1 na 2.ª mão dos oitavos de final da Champions. Meunier é o único que não se ri...