Jogadores do V. Setúbal surpreendidos com truques de magia

Esta quinta-feira, no Estádio do Bonfim, a Coca-Cola surpreendeu os jogadores do V. Setúbal com um espetáculo do mágico Francisco Mousinho, que teve como protagonistas as novas latas de Coca-Cola, produzidas precisamente na fábrica da marca em Setúbal.