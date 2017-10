72

Jogadores do Vasco da Gama da Vidigueira à mesa a cantar com adeptos do V. Guimarães

É, talvez, o momento mais mágico desta 3.ª eliminatória da Taça de Portugal e que personifica da melhor forma a magia da competição. Apesar da derrota por 6-1 em casa, os jogadores do Vasco da Gama da Vidigueira jantaram com adeptos do V. Guimarães e até cantaram músicas... do emblema vimaranense. [Vídeo: Vasco da Gama da Vidigueira]