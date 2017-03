0

0



Jogadores tramaram Karanka... e Mourinho sabe quem são

Amigo de Aitor Karanka, José Mourinho não viu com bons olhos a saída do espanhol do Middlesbrough, como mostrou esta quinta-feira, quando comentou de forma irónica a sua saída. Mais a sério, deixou no ar a ideia de que a culpa foi dos jogadores... que garante saber quem são.