Jonas fechou a contagem no regresso à titularidade

Jonas fez o quarto e último golo da noite, coroando da melhor maneira este regresso à titularidade no Benfica. Mitroglou desmarcado por Samaris, na esquerda, cruzou para Jonas que marcou de pé direito no coração da área. O avançado grego parecia ligeiramente adiantado no passe de Samaris, mas Bruno Esteves nada assinalou.