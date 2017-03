0

0



Jonas: «Nem deu tempo para o míster pensar em substituições...»

Lançado durante a segunda parte por Rui Vitória, o avançado brasileiro Jonas admitiu que os dois golos de rajada do Borussia Dortmund complicaram a missão do Benfica na visita à Alemanha e, também, estragaram qualquer plano de mudança por parte do técnico encarnado.