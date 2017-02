1325

9



Jonathan Silva em cena de pancadaria no treino do Boca Juniors

Jonathan Silva, jogador emprestado pelo Sporting ao Boca Juniors, envolveu-se numa cena de pancadaria com Juan Insaurralde no treino desta terça-feira. A sessão de trabalho foi interrompida com o treinador, Barros Schelotto, a expulsar os dois jogadores. Entretanto, o internacional argentino já pediu desculpas pelo episódio. As imagens foram capturadas pela Fox Sports