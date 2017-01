0

Jorge Jesus de saída do Sporting? Treinador lembra a sua filosofia

Jorge Jesus negou esta sexta-feira os rumores de que está de saída do Sporting nem sente que está a ser empurrado para fora do Sporting. Na antevisão à partida frente ao Marítimo, o técnico verde e branco recordou as palavras de Bruno de Carvalho em entrevista à TSF e lembrou que é um treinador de projeto.