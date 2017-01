1

Jorge Jesus e Bruno de Carvalho juntos à saída do estádio

No final do empate frente ao Marítimo, Jorge Jesus e Bruno de Carvalho viajaram juntos no autocarro e trocaram impressões antes de o autocarro arrancar em direção ao aeroporto da Madeira. Antes, o técnico esteve a falar com dois jovens adeptos do Marítimo.