Jorge Jesus e o 'cabaz' que o Barcelona não entregou em Alvalade

Jorge Jesus não está preocupado com a falta de pontaria do Sporting nos últimos jogos, tendo recorrido ao jogo com o Barcelona, da Liga dos Campeões, para afirmar o bom trabalho que a sua equipa está a fazer:"Geralmente quem joga com o Barcelona leva um 'cabaz', e nós não levámos...", afirmou na antevisão do jogo de domingo com o FC Porto.