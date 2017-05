1

Jesus preparado para perder um dos jogadores nucleares

Jorge Jesus não se mostra particularmente preocupado com a possibilidade de vir a perder, na próxima temporada, um dos jogadores que considera "nucleares no presente e no futuro do Sporting". O técnico referia-se aos campeões europeus, Rui Patrício, William Carvalho e Adrien, recordando que, se tal vier a suceder, não será "nada de anormal" na sua carreira. "Isso já faz parte da minha vida. Aqui e noutros clubes onde tenho estado", recorda.