Jorge Jesus quer juntar títulos aos 400 jogos de Rui Patrício

Jorge Jesus elogiou Rui Patrício e o redondo número de 400 jogos com a camisola do Sporting que o guarda-redes atinge este sábado frente ao Rio Ave. Para o treinador, no entanto, o mais importante é juntar títulos a essa importante marca.