Jornalista espanhol vai ao desespero com exibição do Real Madrid

Tomás Roncero, conhecido jornalista do 'As' por não esconder a sua paixão pelo Real madrid, foi ao desespero com a exibição da equipa orientada por Zidane, na Taça do Rei frente ao Celta. De Ronaldo a Danilo, ninguém escapou ao mau momento e o Real acabou eliminado.