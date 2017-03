0

0



José Augusto espera reação do Benfica

José Augusto admite que a derrota de Dortmund pode fazer mossa no Benfica, mas espera que o seu efeito seja positivo e que origine uma reação, já no duelo com o Belenenses. Por seu turno, António Simões lamentou ter acertado na previsão que fez e Gaspar Ramos confessou que à partida não estava muito otimista.