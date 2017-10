0

José Mourinho já fez as contas do Benfica na Champions

José Mourinho acredita que o Benfica ainda pode terminar o grupo no primeiro lugar, apesar das duas derrotas nos dois primeiros jogos. O treinador do Manchester United fez as contas à possível qualificação dos encarnados e chegou a uma conclusão: para passarem aos oitavos de final, as águias precisam de pontuar contra os red devils.