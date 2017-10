0

José Mourinho já tem o seu nome (literalmente) gravado em Setúbal

Foi esta terça-feira inaugurada na cidade de Setúbal uma avenida com o nome do treinador José Mourinho. O técnico do Manchester United, nascido e criado naquela cidade, esteve presente na inauguração acompanhado pela sua mãe, Maria Júlia Santos, tendo também recebido palavras elogiosas da presidente da Câmara Municipal de Setúbal, Maria das Dores Meira.