José Sá ajuda a levar conforto aos mais necessitados

José Sá, guarda-redes do FC Porto, participou este sábado numa iniciativa do Centro Social da Legião da Boa Vontade e, de forma voluntária, percorreu as ruas da cidade invicta levando alimentos, mas, acima de tudo, conforto àqueles que mais necessitam. Record esteve presente e leva até si o testemunho fotográfico de uma noite diferente na vida do guardião portista.



Fotos Simão Freitas