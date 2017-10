34

José Sá tem uma novidade e é a namorada quem a revela

A namorada do guarda-redes do FC Porto, Raquel Jacob estreou-se domingo à noite nos diretos do Instagram para explicar o seu novo projeto, o InstaBlog 'May Way', e ainda outra novidade... "Ser Mãe é a missão mais linda que Deus me deu! #babymarialeonor #17semanas #1socorpo2coraçoes", escreveu na legenda das imagens que partilhou posteriormente. Atriz e José Sá vão ser pais pela primeira vez.