Jovem do Barcelona dá enorme exemplo de fair play

A equipa B do Barcelona em futsal deu este fim de semana uma enorme lição de fair play, um daqueles gestos que são cada vez menos vistos. Sucedeu no duelo com o Mengíbar, no qual Rober, um jogador ainda juvenil que estava a fazer a sua estreia, decidiu desinteressar-se do lance - no qual seguia isolado - para que um adversário pudesse receber assistência médica. No final, o Barcelona acabaria por vencer por 6-4.