Jovem do Benfica fintou meia equipa e fez golo do outro Mundo

Os iniciados do Benfica defrontaram no sábado, num encontro incluído na Youth Cup, o Red Bull Salzburgo, numa partida na qual venceram por 7-0. Muitos golos 'rolaram' no Seixal, mas este, de João Tomé, promete correr o mundo. Foram cinco adversários ultrapassados antes de fazer a bola balançar a rede. (Vídeo: Benfica)