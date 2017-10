0

Jovem do Real Madrid humilhou adversário com túnel soberbo

Dani Ceballos é visto como um dos mais promissores jogadores do Real Madrid e do futebol espanhol, um estatuto que vai confirmando com o passar dos jogos. Esta terça-feira, diante da seleção Sub-21 da Eslováquia, o miúdo dos merengues voltou a fazer das suas, com um golo e uma finta soberba sobre Dominik Kruzliak.