Jovem inglês viu jogo no meio dos Super Dragões e ficou... de boca aberta

Um jovem Youtuber inglês, Ellis Platten, esteve no Estádio do Dragão a assistir à goleada sobre o Nacional no meio da claque Super Dragões e ficou... de boca aberta. O vídeo, com um total de 23 minutos, já teve mais de 100 mil visualizações. Veja aqui um excerto.