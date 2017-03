0

Jovem prodígio do Sp. Braga brilha na CAN Sub-20

Um novo talento parece estar a despontar no futebol português. Luther Singh, 19 anos, é avançado do Sp. Braga (alinha na equipa B) e tem dado nas vistas na CAN Sub-20, que decorre até ao próximo dia 12 na Zâmbia. O jogador contratado neste mercado de inverno tem sido um dos destaques da competição e esta quinta-feira voltou a marcar um golo (já tinha marcado 3 frente aos Camarões) de grande classe num jogo que acabou com a derrota da África do Sul contra o Senegal por 4-3.