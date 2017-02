0

0



Juanmi homenageou jovem que morreu de leucemia (e depois acabou expulso)

Sabemos que está nas regras, mas não ficaram nada mal aos árbitros por vezes assumirem uma postura mais humana na hora de as aplicar... Esta terça-feira, em jogo da Liga espanhola, o avançado Juanmi, da Real Sociedad, foi vítima disso mesmo (ainda que também tenha culpas no cartório...). Depois de marcar, aos 14', o dianteiro decidiu levantar a camisola e mostrar uma mensagem de homenagem a Pablo Ráez, um jovem de 20 anos que faleceu no sábado, vítima de leucemia, sendo ali admoestado com o cartão amarelo. Depois, na segunda parte - aí por culpa própria -, viu novo cartão e foi expulso. Ora, caso aquele primeiro cartão não tivesse sido exibido... o vermelho ficaria no bolso.