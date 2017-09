0

Júlio César defrontou Messi sem sofrer golos mas o recorde é de um desconhecido

O sonho de qualquer guarda-redes que defronte Lionel Messi é terminar o jogo sem deixar que o argentino marque qualquer golo. Esta é uma lista onde figuram homens que podem gabar-se de terem frustrado o argentino do Barcelona, pelo menos durante algum tempo, entre Júlio César, atualmente no Benfica. Mas há apenas um que continua a rir-se, Sergey Nikolayevich Ryzhikov, que defendeu com êxito a baliza do Rubin Kazan dos remates de Messi, em quatro ocasiões.