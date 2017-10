0

Junte-se à discussão: acha que há fora-de-jogo no golo do Leipzig?

O golo do Leipzig suscitou dúvidas quanto à posição de Orban, jogador que fez o remate final. Estava em claro fora de jogo no momento do remate, mas depois ainda houve uma tentativa de recarga de Augustin. O lance foi contestado pelos portistas. E a si, parece-lhe que devia ter sido anulado? [Imagens RTP 1]