Juventus e Lazio recebem bênção do Papa Francisco

As equipas da Juventus e da Lazio, que disputam na quarta-feira a final da Taça de Itália, foram hoje recebidas em audiência pelo Papa Francisco, que pediu aos intervenientes no jogo para "ajudar a que as manifestações desportivas sejam apenas isso", desejando boa sorte às duas formações.