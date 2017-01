0

0



Juventus imitou Söderling e Jorge Lorenzo no novo símbolo?

Apresentado na segunda-feira, o novo símbolo da Juventus já vai dando muito que falar. Para lá de ter sido alvo de uma paródia por parte do FC Yenisey Krasnoyarsk, a nova imagem da Vecchia Signora foi também alvo de acusações de plágio, devido às similaridades com os símbolos de Robin Söderling e de Jorge Lorenzo. Se por parte do piloto do MotoGP não houve qualquer alegação ou comentário, já do ex-tenista houve um post no Twitter que diz tudo. "O novo símbolo da Juventus (o da direita)", escreveu o sueco, na referida rede social, onde mostra as evidentes parecenças entre os dois símbolos.