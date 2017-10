0

Kaka muito emocionado no último jogo em casa pelo Orlando City

Kaká é a figura principal da equipa do Orlando City e encontra-se neste momento a contar os dias para abandonar a equipa norte-americana onde joga desde 2015. O antigo internacional brasileiro não conseguiu conter as lágrimas durante o hino norte-americano, naquele que foi o último jogo em casa com as cores da equipa da Flórida frente ao Colombus Crew.