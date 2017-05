1532

Kalaica empatou mas axadrezados ficaram a dizer que a bola não entrou

Aos 90'+1 do Boavista-Benfica, Kalaica fez o empate na sequência de um canto, cabeceando com pujança. Os jogadores axadrezados ficaram a dizer que a bola não chegou a entrar mas as repetições mostram que sim.