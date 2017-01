554

6



Agayev expulso após 'bate-boca' com Luisão e Jardel

No final da partida, Kamran envolveu-se num 'bate-boca' com Luisão e Jardel no centro do relvado. O staff do Boavista ainda tentou acalmar o guarda-redes, mas este acabou mesmo por ser expulso pelo árbitro da partida.