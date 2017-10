0

Kane calçou a sua "chuteira de dedo pequeno do pé"? Hoddle acredita que sim

A sabedoria é essencial quando se está no papel de comentador, mas a ousadia e a creatividade ganham cada vez mais espaço no discurso que acompanha um jogo de futebol. Veja-se o exemplo de Glenn Hoddle na ITV, onde o antigo internacional inglês e ex-selecionador de Inglaterra comentou o embate da formação dos 'três leões' com a Eslovénia. Harry Kane marcou o golo do triunfo aos 90'+4, assegurando o apuramento para Mundial'2018, ao desviar um cruzamento de Kyle Walker com a ponta do pé, o que levou Hoddle a dizer: "Diria que ele não tinha as chuteiras de 'tiro', mas tinha calçada a sua chuteira de dedo pequeno do pé". Escusado será dizer que muitos dos que assistiam ao jogo pela televisão trataram de imediato de abordar o 'tema' nas redes sociais... 'incendiando' o Twitter.