Kátia Aveiro e a mensagem para Cristiano Ronaldo: «Sou tão feliz contigo»

Kátia Aveiro assistiu terça-feira num camarote no Estádio da Luz ao Portugal-Suíça (2-0) e no final divulgou uma imagem com Cristiano Ronaldo: "Sou tão feliz contigo". A mãe, o irmão e Georgina Rodríguez também assistiram ao encontro [Fotos Paulo Calado]