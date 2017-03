0

2



Keane arrasa Mourinho e diz que reservas do United chegavam para o Rostov

Roy Keane arrasou José Mourinho devido às queixas do treinador do Manchester United sobre a calendarização do jogos em Inglaterra, após o jogo da Liga Europa frente ao Rostov, na noite de quinta-feira.

"Nunca ouvi tantos disparates em toda a minha vida - por que é que temos de ouvir este lixo!? O que ele está a dizer é um completo absurdo. Ele é o treinador do Manchester United, um dos maiores clubes do planeta, tem o plantel que tem, os jogadores que tem, e queixa-se constantemente da calendarização de jogos e da fadiga. Estive a analisar alguns dos jogos que eles fizeram nas taças. Ele tiveram um caminho fácil, com bons sorteios. O que o homem está a dizer não faz qualquer sentido. Nunca ouvi semelhante disparate em toda a minha vida. Talvez o clube seja demasiado grande para ele... não consegue lidar com estas exigências do jogo - mas que jogos? Competições de taça? As reservas do United teriam vencido o jogo desta noite. Estou pelos cabelos com ele", afirmou Keane, antigo capitão de equipa do United, em comentário na ITV Sport.