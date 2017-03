17

0



Keylor Navas deveria ter sido expulso neste lance?

Momento de enorme polémica no Santiago Bernabéu perto da meia hora no duelo entre Real Madrid e Betis, com o conjunto andaluz a pedir cartão vermelho para Keylor Navas, em lance com Brasanac. Atento, o árbitro Mateu Lahoz nada marcou... Minutos depois, o costa-riquenho acabaria por ser de novo figura, ao dar um frango de todo o tamanho.