Keylor Navas passa de vilão a herói e ainda recebe os parabéns do árbitro que não o expulsou

Keylor Navas teve uma noite de altos e baixos no Bernabéu. Primeiro ficou debaixo das críticas e assobios dos adeptos por causa da maneira como sofreu o primeiro golo do Betis. Depois caiu nas boas graças dos adeptos ao salvar a vitória nos últimos minutos com uma grande defesa. Mas o detalhe mais curioso aconteceu já depois do apito final e foi captado pelas câmaras da Cuatro: Mateu Lahoz, o árbitro da partida, foi dar os parabéns ao guarda-redes pela defesa... depois de ter perdoado uma expulsão. [Imagens: Cuatro]